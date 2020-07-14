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Я ищу:
Электрокачели
Обеззараживатель
Палатку
Пылесос
Штангу
Ноутбук
Беговую дорожку
Детскую коляску
Телефон
Инвалидную коляску
Мои интересы:
Дом
Спорт
Автомобиль
Питомцы
Красота
Ремонт
Дети
Компьютеры
Развлечения
Тренажеры
Для компании:
Настольные игры
Покер и рулетка
Игровые столы
Мангалы и грили
Электротранспорт
Выезд на природу
Домашний спортзал
Проще до́ма...
К застолью
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Ноутбуки
Прокат ноутбуков в Москве / Аренда ноутбуков в Москве
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Ноутбуки
Товары - 21 шт.
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Вы выбрали:
Ноутбук Lenovo IdeaPad320 15Intel (8GB/128GB)
169 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Новинка
Ноутбук игровой HP Omen15 dc0009ur 4GW87EA (8GB/1000GB)
390 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Ноутбук ASUS Zenbook UX310UA/FC044T (8GB/500GB)
270 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Ноутбук Apple MacBook Air13 (8GB/128GB)
300 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Ноутбук HP Pavilion15 p203ur (6GB/750GB)
220 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Новинка
Ноутбук ASUS VivoBook15 X542UA/DM749 (8GB/1000GB)
260 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Ноутбук ASUS VivoBook15 X540YA/DM624D (4GB/500GB)
120 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Ноутбук Acer Aspire3 A315/21/989S (8GB/1000GB)
220 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Новинка
Ноутбук Acer TravelMate P2510 G2-MG-TM-35T9 (8GB/500GB)
250 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Ноутбук HP 255 G6 (8GB/128GB SSD)
120 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Новинка
Acer TravelMate TMP259-G2-MG-39CJ (4GB/500GB)
165 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Новинка
Ноутбук Huawei MateBook D15 (8GB/512GB) +б.п. мышь и колонки
280 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Ноутбук Acer Extensa15 EX215/51K/33AU (8GB/256GB)
200 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Ноутбук Apple MacBook Pro13 (6GB/240GB)
100 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Ноутбук Lenovo IdeaPad320 15ISK (4GB/1000GB)
150 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15AST (4GB/256GB)
180 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Ноутбук Lenovo IdeaPad L340 15API (4GB/500GB)
170 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Новинка
Ультрабук MSI Modern14 A10RAS/892RU (16GB/256GB)
390 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen Edition (8GB/512GB)
290 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Ноутбук Xiaomi Mi Air 13.3 (8GB/256GB)
350 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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Ноутбук Apple MacBook Pro15 (8GB/240GB)
230 ₽
/ сутки
Срок аренды
сут.
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