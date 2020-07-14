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Я ищу: Электрокачели Обеззараживатель Палатку Пылесос Штангу Ноутбук Беговую дорожку Детскую коляску Телефон Инвалидную коляску
Мои интересы: Дом Спорт Автомобиль Питомцы Красота Ремонт Дети Компьютеры Развлечения Тренажеры
Для компании: Настольные игры Покер и рулетка Игровые столы Мангалы и грили Электротранспорт Выезд на природу Домашний спортзал Проще до́ма... К застолью Детский праздник

Ноутбуки

Прокат ноутбуков в Москве / Аренда ноутбуков в Москве
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Товары - 21 шт.

Вы выбрали:
Ноутбук Lenovo IdeaPad320 15Intel (8GB/128GB)
169 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Новинка
Ноутбук игровой HP Omen15 dc0009ur 4GW87EA (8GB/1000GB)
390 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Ноутбук ASUS Zenbook UX310UA/FC044T (8GB/500GB)
270 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Ноутбук Apple MacBook Air13 (8GB/128GB)
300 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Ноутбук HP Pavilion15 p203ur (6GB/750GB)
220 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Новинка
Ноутбук ASUS VivoBook15 X542UA/DM749 (8GB/1000GB)
260 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Ноутбук ASUS VivoBook15 X540YA/DM624D (4GB/500GB)
120 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Ноутбук Acer Aspire3 A315/21/989S (8GB/1000GB)
220 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Новинка
Ноутбук Acer TravelMate P2510 G2-MG-TM-35T9 (8GB/500GB)
250 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Ноутбук HP 255 G6 (8GB/128GB SSD)
120 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Новинка
Acer TravelMate TMP259-G2-MG-39CJ (4GB/500GB)
165 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Новинка
Ноутбук Huawei MateBook D15 (8GB/512GB) +б.п. мышь и колонки
280 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Ноутбук Acer Extensa15 EX215/51K/33AU (8GB/256GB)
200 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Ноутбук Apple MacBook Pro13 (6GB/240GB)
100 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Ноутбук Lenovo IdeaPad320 15ISK (4GB/1000GB)
150 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15AST (4GB/256GB)
180 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340 15API (4GB/500GB)
170 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Новинка
Ультрабук MSI Modern14 A10RAS/892RU (16GB/256GB)
390 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen Edition (8GB/512GB)
290 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Ноутбук Xiaomi Mi Air 13.3 (8GB/256GB)
350 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.
Ноутбук Apple MacBook Pro15 (8GB/240GB)
230 ₽ / сутки
Срок аренды
сут.